Duster krijgt prijskaartje

Dacia heeft de derde generatie van de betaalbare SUV voorgesteld. Nu is duidelijk dat ook deze generatie vasthoudt aan het concept van de betaalbare gezinswagen met een instapprijs van 18.990 euro.

Dacia is een vaste waarde op de privé-automarkt, want geen bedrijfswagen heeft (momenteel is 2/3 van de nieuw verkochte auto’s zo’n salariswagen) gaat op zoek naar een model dat het meeste waar voor je geld biedt. Dacia heerst vandaag op deze markt met niet minder dan 3 modellen in de top 5. De eerste generatie Duster verscheen in 2010 en werd in 2017 afgelost door zijn opvolger. Sinds de lancering zijn er in België en Luxemburg ruim 85.000 exemplaren van verkocht.

Diesel verdwijnt

De derde generatie Duster die vanaf de lente van dit jaar bij de dealer staat, biedt een ruimer interieur en is te herkennen aan de nogal hoekige vormen. De bredere wielkasten die de Duster een stoere look geven, blijven. Dacia pakt verder uit met extra afwerkingsniveaus die meer uitrusting bieden, want het verleden leert dat ook Dacia-rijders zelden een basisversie kopen. Het interieur van de jongste telg wordt voorzien van zogenaamde ‘youclip’-haken waarmee accessoires op een veilige manier kunnen worden vastgeklikt.

Onder de motorkap is er keuze tussen hybride motorisaties op LPG of benzine. Een diesel is niet langer leverbaar. De instapper is de Eco-G (101 pk) die zowel benzine als LPG lust en 18.990 euro kost. Verder is er een mild hybride TCe benzinemotor van 130 pk die je minstens 22.490 euro betaalt. Vierwielaandrijving kost je 500 euro extra. Een full hybride (140 pk) die volgens de constructeur tot 20 % zuiniger is, koop je vanaf 26.190 euro.