Dunlop onthult de nieuwe Trailmax Meridian, die zich boven de TrailSmart Max positioneert en werd ontwikkeld voor de specifieke en complexe vereisten van de technisch geavanceerde trailmotoren die vooral op de weg rijden, zoals de BMW GS.

In de afgelopen jaren is de motormarkt sterk veranderd. Vroeger waren sportieve motorfietsen het populairst, maar nu ligt de focus veel meer op allroads. Deze motoren zijn niet alleen geliefd vanwege hun hoge rijpositie en het comfort op lange afstanden, ze presteren ook uitstekend op de weg. De nieuwe Trailmax Meridian voldoet aan uiteenlopende criteria: maximale prestaties op de weg en op lange afstanden, maar ook de mogelijkheid om zich naast het asphalt te begeven.

Dunlop heeft voor de Trailmax Meridian ook een extra lange levensduur weten te realiseren, zelfs bij een stevige rijstijl. Tijdens testen bleek dat de nieuwe achterband een 6% langere levensduur heeft bij rechtuit rijden dan de concurrentie, en zelfs meer dan 15% bij hellingshoeken van 40 graden. Tegelijkertijd heeft Dunlop ook de levensduur van de voorband verder vergroot.

Bijkomend voordeel is dat die voor de voorband- en achterband nu gelijk is, zodat het wisselen van beide banden voortaan gelijktijdig kan gebeuren, wat een tripje naar de dealer scheelt. De Trailmax Meridian is beschikbaar in vier maten voor en drie achter. Hij is bij uitstek geschikt voor montage onder een breed aanbod allroad motorfietsen, waaronder de BMW GS, Honda Africa Twin en Crosstourer, KTM Adventure, Suzuki V-Strom, Triumph Tiger en Yamaha Tenere en Super Tenere.(Belga)