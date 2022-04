Nu de Duitse regering zich achter de Europese doelstelling schaart om vanaf 2035 auto's met een verbrandingsmotor te bannen, neemt diezelfde regering maatregelen om de voordelen van plug-in hybride voertuigen aan banden te leggen.

In Duitsland genieten kopers van een plug-in hybride wagen - net als consumenten die een volledig elektrisch voertuig kopen - van een subsidie. Die zou eind 2022 voor klanten die een PHEV kopen, vervallen. De fiscale kentering is één van de eerste wapenfeiten van de regering Scholz voor de automotive sector.

Duitsland neemt in zekere zin ook het voortouw in de discussie rond de meetmethode om de CO2-emissie van plug-in hybride voertuigen te bepalen. Die zogenaamde WLTP-homologatiestandaard wijkt in vele gevallen fors af van wat PHEV-rijders in de praktijk zien. Feit is dat het werkelijke verbruik en de bijhorende CO2-emissie van een PHEV recht evenredig is met de discipline en de regelmaat waarmee deze voertuigen al dan niet worden opgeladen.

Om die reden sleutelt Europa momenteel aan de manier waarop de CO2-cijfers voor dit type voertuigen in de toekomst worden bepaald. Die vernieuwde meetprocedure zal ook een invloed hebben op de fiscale aftrekbaarheid van PHEV-voertuigen op de Belgische markt. Momenteel genieten die een fiscaal gunstregime op voorwaarde dat ze over voldoende batterijcapaciteit beschikken. Tal van constructeurs zien de bui hangen en zetten de lancering en mogelijk ook de ontwikkeling van auto's met dergelijke motorisaties on hold tot er duidelijkheid is over de toekomstige spelregels.

