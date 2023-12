Duitsland schrapt EV-premie, Frankrijk hanteert ‘Europa eerst’

Duitsland haalt elektrische auto’s per onmiddellijk van het subsidie-infuus, Frankrijk heeft een regeling getroffen waarbij uitsluitend kopers van in Europa gebouwde EV’s recht hebben op een premie.

Een subsidie is een probaat middel om een nieuwe, vaak meer ecologische, technologie sneller uit te rollen omdat dergelijke noviteiten prijziger zijn. Premies leveren snel resultaat maar werken op termijn vaak marktverstorend. Een goed product zal immers ook succesvol zijn zonder premies, de elektrische fiets is daarvan een uitstekend voorbeeld. Binnen Europa stijgt de druk om subsidies voor elektrische voertuigen aan banden te leggen omdat een deel van die steun rechtstreeks naar China vloeit daar Chinese elektrische voertuigen goedkoper zijn en bij uitbreiding vaker in aanmerking komen voor een premie. Sinds Ursula von der Leyen in haar State of the Union de illegale staatsteun van China wat betreft de verkoop van elektrische auto’s in Europa op de korrel nam, ligt het handhaven van Europese overheidssteun voor diezelfde voertuigen gevoelig.

Premies worden onbetaalbaar

Duitsland heeft de voorbije week abrupt een einde gemaakt aan de premies voor elektrische voertuigen omdat dit een noodzakelijke ingreep was om de begroting op orde te krijgen. Heel wat Duitse consumenten die een auto in bestelling hebben, voelen zich bekocht omdat hun auto plots bijna €7.000 duurder wordt. De maatregel heeft een groot impact op de Duitse én op de Europese markt. Ook Frankrijk snoeit in de premies, maar werkt fijnmaziger door enkel voertuigen van Europese makelij toegang te verschaffen tot premies. Zo vallen de populaire MG- en BYD-modellen uit de boot, net als bepaalde Tesla’s. Pijnlijke nevenwerking is dat de goedkope Dacia Spring niet langer recht heeft op de korting omdat hij eveneens in China van de band rolt. Wat de Fransen vergeten, is dat het gros van de batterijen die Europese EV’s voeden van Chinese origine zijn. De Franse ‘kunstgreep’ is overigens nu al achterhaald, want BYD kondigde nagenoeg meteen aan dat er een Europese BYD-productiesite komt in het Hongaarse Szeged en van MG weten we dat ze op vergelijkbare plannen broeden.