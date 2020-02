"No litms" zou een slogan van Ducati kunnen zijn als het op ultieme sportieve modellen aankomt. De nieuwe Superleggera V4 mag voor velen qua design mogelijk een brug te ver zijn, maar voor de MotoGP-liefhebber is het de ultieme droom die werkelijkheid wordt.

Het ontbreekt deze Superleggera V4 niet aan superlatieven met een motorvermogen van 224 pk voor 159 kg. Dit is een duizelingwekkende vermogen/gewichtsverhouding voor een productiemotor, ook de prijs is al even duizelingwekkend; 100.000 euro. Slechts 500 gefortuneerde klanten zullen er eentje kunnen kopen en het is nog maar de vraag of ze op een circuit tot het uiterste durven te gaan. Velen zullen er mogelijk voor kiezen om dit technisch hoogstaande hebbeding gewoon in hun huiskamer te bewonderen. Om de motor zo licht te kunnen bouwen, gebruikt Ducati waar mogelijk koolstof en high-tech materialen uit de lucht- en ruimtevaartwereld voor het frame. Klanten die ook voor de circuit kit kiezen, krijgen een motor waarvan het gewicht nog verder werd gedrukt tot 152 kilo, en dat is minder dan heel wat 125cc-scooters! Om de wielen op het asfalt te houden, heeft deze fraaie Italiaan eveneens aerodynamische elementen die de stroomlijn optimaliseren. Kortom, dit is een monster dat een ervaren en een geoefende bestuurder vergt. (Belga)

