Ruim 36 % van de ondervraagden verkozen de nieuwe Ducati Streetfighter V4 tot de 'koning' van dit bekende motorsalon. Hiermee wint het Italiaanse merk deze prestigieuze prijs voor de 10e keer.

De Ducati Streetfighter V4 werd bekroond tot de mooiste motor van het EICMA 2019 salon, de belangrijkste beurs wereldwijd voor motorfietsen. Deze keuze werd gemaakt door het publiek dat ter plaatse of online zijn stem uitbracht. De wedstrijd 'Stem en win de mooiste motor van het salon' werd op poten gezet door het Italiaanse magazine Motociclismo samen met EICMA en is al zijn 15e editie toe. Ducati viel al dikwijls in de prijzen en wist nu een tiende trofee te pakken. Meer dan 14.500 liefhebbers verkozen de Ducati Streetfighter V4 tot de fraaiste tweewieler van de beurs. Het verdict werd zondag 10 november, tijdens de laatste dag van het salon, bekendgemaakt op het podium van MotoLive door Giacomo Casartelli, directeur van de EICMA, en Federico Aliverti, hoofdredacteur van Motociclismo, die ook deze prijs overhandigden. Een van de drie motoren die het merk uit Bologna presenteerde op deze beurs was de Streetfighter V4, een roadster met een hoog en breed stuur, die 178 kg weegt en wordt aangedreven door de 208 pk sterke Desmosedici Stradale 1.103 cm3 motor. Daarnaast onthulde Ducati op zijn stand eveneens de gloednieuwe Panigale V2 en het modeljaar 2020 van de hypersportieve en zeer populaire Panigale V4. (Belga)