De Ducati Diavel 1260 Lamborghini is ontstaan uit de samenwerking tussen twee prestigieuze merken en vond zijn inspiratie bij de Siàn FKP 3. De productie van deze exclusieve motorfiets wordt beperkt tot 630 exemplaren.

Ducati omschrijft de Diavel 1260 Lamborghini als "een motorfiets die bestemd is om de harten van motorrijders en verzamelaars van over de hele wereld te veroveren." De Diavel is het model van het Ducati-gamma dat de liefhebbers kan verbazen met zijn persoonlijkheid, met het weggedrag van een naked sport dankzij een volbloed sportmotor en met zijn design, wat hem tot een icoon van stijl en 'Made in Italy' heeft gemaakt en waarvoor hij prestigieuze internationale erkenning heeft gekregen zoals de 'Red Dot Award' en de 'Good Design Award'. Ducati en Lamborghini delen waarden als sportiviteit, aandacht voor design en een nauwgezette toewijding aan details. Uitgaande van deze gemeenschappelijke basis hebben de Ducati-ontwerpers ervoor gekozen om zich in dit bijzondere project te laten inspireren door een van de meest fascinerende modellen van het Sant'Agata Bolognese bedrijf: de Lamborghini Siàn FKP 37. Bovendien is de kleurstelling van de Diavel 1260 Lamborghini het resultaat van het gezamenlijke werk van het Centro Stile Ducati en het Centro Stile Lamborghini. De livery wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 63, een belangrijk getal voor het bedrijf Sant'Agata Bolognese, dat in 1963 werd opgericht. Als je dit getal met tien vermenigvuldigt, krijg je de 630 genummerde exemplaren van het model dat Ducati zal produceren. Het hart van de Diavel 1260 Lamborghini is de 1262 cc Ducati Testastretta DVT met variabele timing. Deze Euro 5 goedgekeurde motor kan 162 pkleveren bij 9.500 tpm en 129 Nm bij 7.500 tpm met een vlakke koppelcurve direct vanaf een gemiddeld-laag toerental, wat altijd garant staat voor een krachtige en energieke respons. (Belga)

