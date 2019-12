Ducati en Ducati Corse lanceren het project Memorabilia dat liefhebbers een unieke gelegenheid biedt om authentieke motoronderdelen te kopen die door de officiële piloten in MotoGP en SBK werden gebruikt. Elk stuk wordt geleverd in een speciale verpakking met een certificaat.

Originele onderdelen in handen krijgen van de motorfietsen die hebben deelgenomen aan de wereldkampioenschappen MotoGP en Superbike, is een droom van elke fan van Ducati of motorfietsen in het algemeen. En die droom wordt eindelijk realiteit. Vanaf nu biedt het project Ducati Memorabilia de fans van het merk de gelegenheid gecertificeerde gebruikte motoronderdelen van de motorfietsen die de voorbije jaren werden gebruikt door de MotoGP- en SBK-piloten aan te kopen.

Het eerste lot onderdelen bestaat uit zuigers, nokkenassen, krukassen en drijfstangen die allemaal persoonlijk door Claudio Domenicali en Gigi Dall'Igna werden gecertificeerd. Bij elk onderdeel hoort ook een technische beschrijving en informatie over het seizoen van de piloot en het kampioenschap. Deze Memorabilia onderdelen zijn bij de officiële Ducati-verdelers verkrijgbaar en vanaf 2020 ook online op www.ducati.com. Elk onderdeel zit in een fraai, beschermend plexiglas vitrinekastje samen met een certificaat.(Belga)