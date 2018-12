DSG versnellingsbak van Volkswagen bestaat 15 jaar

In 2018 heeft deze revolutionaire versnellingsbak wat te vieren want hij is precies 15 jaar op de markt. Met deze vernieuwende automatische transmissie koos VW voor een bijzondere technologie met een dubbele koppeling. Deze automatische versnellingsbak bleek revolutionair omdat hij sneller en vooral zuiniger was dan gelijk welke tot dan toe gebouwde automaat. De DSG zorgde bovendien voor bijzonder snelle gangwissels en de transmissie bleek ook perfect inzetbaar in compactere modellen. In deze segmenten werd voor de komst van de DSG in 2003 steevast een manueel bediende transmissie gemonteerd. Tot nu toe werd deze DSG-transmissie in ruim 26 miljoen Volkswagen- en andere modellen van de Duitse groep gemonteerd.

In 2018 verlaten meer dan 40% van de Golf-modellen de montagehal met een DSG, bij zijn kleine broertje, de Polo is dat 30% en op de Golf Sportsvan gaat het om de helft van de wagens. Voor de T-Roc en de Tiguan noteren we vergelijkbare cijfers. Op de ruime Tiguan Allspace kiest ongeveer 90% van de klanten voor een DSG, terwijl het bij de Passat gemiddeld tussen 60% (sedan) en 70% (Variant) schommelt. Op de Arteon, ten slotte, ligt het percentage constant boven de 80%. Afhankelijk van het model, de motor en het aantal aangedreven wielen bieden de merken van de Volkswagen-groep nu verschillende DSG-versnellingsbakken met 6, 7 of zelfs 8 versnellingen.(Belga)