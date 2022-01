DS wil zich met zijn topmodel nog sterker profileren tussen de premiummerken. De DS9 legt de nadruk op een eigenzinnig design en verfijning en pakt uit met een hybride aandrijflijn. Een interessante cocktail.

De DS9 heeft een hybride aandrijflijn en kan 48 km zuiver elektrisch rijden. © GF

48 km elektrisch

4.93 meter premium vooral voor de Chinese markt. © GF

DS is het luxemerk van de PSA-familie die intussen in de Stellantis Groep is geïntegreerd. Het is dus logisch dat deze nieuwe DS9 zijn technische basis deelt met onder andere de Peugeot 508 en ook een bekende hybride aandrijving met een 1,6 liter benzinemotor krijgt. Toch heeft deze berline een zeer eigen touch met een iets langer koetswerk (4,93 meter) en afwerkingsdetails die wat verfijnder en extravaganter zijn. Dat laatste is misschien niet zo Frans, maar weet dat de DS9 zich in de eerste plaats richt op de Chinese markt waar de wagen ook wordt geproduceerd. En voor dat publiek mag het altijd iets meer bling-bling zijn.DS richt zich naar eigen zeggen trouwens op 'een zelfbewust en extravert publiek'. Toegegeven, de gesculpteerde bedieningselementen geven het met lederen en alcantara afgewerkte interieur toch een exclusieve en eigenzinnige touch, waarmee de DS9 zich duidelijk onderscheidt van zijn Duitse concurrenten. En dat was net de bedoeling. Aan boord zit je zeer ruim en comfortabel, al is de zompige Franse demping van weleer niet meer aanwezig.Dat heeft dan weer het voordeel dat de DS9 E-Tense 225 ook erg fijn stuurt, zelfs vrij sportief. Ook het tempo ligt behoorlijk hoog als je de 225 pk van de hybride aandrijflijn aanspreekt die een spurt 0 naar 100 km/u in 8,3 seconden toelaat. Dit systeemvermogen komt van een bescheiden 1,6-liter turbobenzinemotor die de hulp krijgt van een in de achttrapsautomaat geïntegreerde elektromotor. De topversie E-Tense 360 voegt daar nog een elektromotor van 113 pk op de achteras aan toe en beschikt zo over vierwielaandrijving en een totaalvermogen van 360 pk. Dankzij de accu van 11,9 kWh kan de DS9 ook 48 kilometer (WLTP) zuiver elektrisch rijden.Dit verfijnde en fraai gelijnde Franse alternatief in de premium klasse kost 54.990 euro voor de DS9 E-Tense 225 en 10.000 euro meer voor DS9 E-Tense 360.