Een jaar na het vertrek van de firma ZipCar is het de beurt aan de Duitse DriveNow om de Belgische hoofdstad te verlaten. De firma trekt zich ook terug uit andere Europese grootsteden zoals Londen en Firenze. Is autodelen dan toch geen goed idee?

In het persbericht wordt gesteld dat ondanks de inspanningen om de 'free floating' formule te ontwikkelen (auto's kunnen worden opgepikt en weer achtergelaten in een ruime regio of in een stad). Dit maakt het erg complex, zo niet onmogelijk, om één en ander winstgevend te maken. In de praktijk maken de Brusselse klanten gewoonweg niet genoeg gebruik van dit soort diensten. Ook hier geldt het principe "de één zijn dood is de ander zijn brood", en vandaag is dit een opportuniteit voor Poppy, een dochteronderneming van de D'Ieteren Groep, die de vloot in de hoofdstad zal verdrievoudigen en op die manier zal trachten om de Brusselse markt voor autodelen in handen te krijgen.

Maar, ook Poppy is nog steeds niet rendabel. Volgens bepaalde mobiliteitsspecialisten is dit zowel een mislukking voor de mobiliteit in de ruimste zin van het woord, maar het is eveneens een logische beslissing. In Brussel rijden immers nog steeds te veel auto's rond en die creëren teveel files. Stadsbewoners en forenzen geven de voorkeur aan zachtere mobiliteit zoals free floating systemen met fietsen of scooters. De hoge gebruikskost is één van de oorzaken van de mislukking. Dat is ook niet echt verwonderlijk want DriveNow gebruikt BMW's en Mini's omdat men premium service wilde bieden. Feit is dat dergelijke modellen een grotere investering vergen (aankoop, onderhoud, reparaties).

Bovendien zien we in de hoofdstad steeds meer het fenomeen 'private equity' ontwikkelen. Met dat systeem delen autobezitters hun voertuigen via particuliere groepen of platforms zonder tussenpersonen. Tot slot is er ook het veelgebruikte Uber dat goedkoop personenvervoer aanbiedt.(Belga)