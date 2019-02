Drie brandstoftanks voor de Golf en de Polo TGI

Deze nieuwe TGI-motorisaties op aardgas zijn meteen beschikbaar bij de dealers. In feite heeft Volkswagen zijn bestaande aardgasmodellen aangepast door zijn Polo en Golf TGI te voorzien van een derde aardgastank.

Dankzij deze technische en strategische keuze kan de Polo TGI nu 60 kilometer extra afleggen in CNG-modus in vergelijking met de vorige versie. De Golf TGI wint dankzij de extra tank 80 kilometer autonomie op CNG. Verder kan de Golf ook nog 400 km rijden op benzine. De Golf wordt aangedreven door de recente 1,5-liter viercilinder verbrandingsmotor van 130 pk die keurige prestaties levert. De Polo gebruikt de 1.0 driecilindermotor met 90 pk, een vermogen dat volstaat om ook grotere afstanden te kunnen overbruggen.

Door op aardgas te rijden, verlaagt men de CO2-uitstoot aanzienlijk, omdat bij de verbranding van CNG minder CO2 vrijkomt. Gebruikers kunnen de CO2-prestaties verder optimaliseren door de gastank met biomethaan te vullen. Dat is een zeer rijk gas dat wordt gewonnen uit plantenresten (substraten) en er is ook "elektrisch gas", dat wordt gemaakt door de overproductie van elektriciteit in een power-to-gas centrale om te zetten in gas (CH4).(Belga)