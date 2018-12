Dreamdrive met Jeffrey Van Hooydonk

Jeffrey Van Hooydonk is een van de snelste Belgische circuitpiloten met een ruime ervaring in tal van series, tot in de Formule 1 toe. Al verscheidene jaren deelt de Belcar-kampioen van 2018 zijn rijkunsten met andere enthousiaste sportieve rijders tijdens zijn rijstages. Dreamdrive biedt verscheidene formules aan die gericht zijn op rijveiligheid, driften en perfectionering op circuit, maar maken ook een droomrit met een exotische sportwagen mogelijk.

De stages vinden plaats op verschillende locaties, met daarbij befaamde omlopen als Spa-Francorchamps of Zolder. Naargelang de gekozen formule kan je aan de slag met je eigen sportwagen of een bolide van Dreamdrive. Uiteraard zijn er ook cadeaubons verkrijgbaar. Misschien een leuk ideetje voor onder de kerstboom? Meer info vind je op www.dreamdrive.be(Belga)