Subaru zegt vandaag via een persbericht dat er een 'Final Edition' komt van de BRZ, het achterwielaangedreven coupémodel dat Subaru in samenwerking met Toyota bouwt.

De Belgische invoerder geeft aan dat er slechts 15 exemplaren beschikbaar zullen zijn voor de Belgische en de Luxemburgse markt. Het koetswerk van deze 'Final Edition' wordt in Crystal Black Silica of WR Blue Pearl gelakt en de coupé staat op zwarte zeventienduimsvelgen. Verder worden Brembo-remmen (met rode remzadels) gemonteerd in combinatie met iets stuggere Sachs sportschokdempers. Elk exemplaar krijgt en specifieke badge. De verkoop van deze modellen gaat via www.subarustock.be. De lancering van deze ultieme versie geeft aan dat de productie van de BRZ in de zomer van 2020 zal worden stopgezet. Eerder was reeds uitgelekt dat Toyota en Subaru de samenwerking voor de BRZ en de GT86 zouden staken, maar dit werd uiteindelijk niet bevestigd door Toyota. Feit is dat beide modellen in deze Japanse Gunma productiesite worden gebouwd, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat Toyota de productie van de GT86 die reeds 9 jaar in productie is) zal verderzetten. Tot op heden heeft Toyota één en ander niet officieel bevestigd, maar de constructeur heeft niet de gewoonte om de communiceren over producten die in hun run-out fase komen. (Belga)

De Belgische invoerder geeft aan dat er slechts 15 exemplaren beschikbaar zullen zijn voor de Belgische en de Luxemburgse markt. Het koetswerk van deze 'Final Edition' wordt in Crystal Black Silica of WR Blue Pearl gelakt en de coupé staat op zwarte zeventienduimsvelgen. Verder worden Brembo-remmen (met rode remzadels) gemonteerd in combinatie met iets stuggere Sachs sportschokdempers. Elk exemplaar krijgt en specifieke badge. De verkoop van deze modellen gaat via www.subarustock.be. De lancering van deze ultieme versie geeft aan dat de productie van de BRZ in de zomer van 2020 zal worden stopgezet. Eerder was reeds uitgelekt dat Toyota en Subaru de samenwerking voor de BRZ en de GT86 zouden staken, maar dit werd uiteindelijk niet bevestigd door Toyota. Feit is dat beide modellen in deze Japanse Gunma productiesite worden gebouwd, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat Toyota de productie van de GT86 die reeds 9 jaar in productie is) zal verderzetten. Tot op heden heeft Toyota één en ander niet officieel bevestigd, maar de constructeur heeft niet de gewoonte om de communiceren over producten die in hun run-out fase komen. (Belga)