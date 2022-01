Na een carrière van 26 jaar valt het doek voor de Lotus Elise, het meest succesvolle model dat de kleine Britse sportwagenfabrikant de voorbije decennia heeft gebouwd.

In 1996 verscheen de compacte Elise. De kleine en vooral lichtgewicht Lotus werd in de productiesite van Hethel (UK) gebouwd naast de Esprit en vulde een leemte op die na het verdwijnen van de Elan was ontstaan. De kleine Elise had een kunststof koetswerk en werd gebouwd op een X-vormig chassis dat de wagen een legendarische stijfheid en een inspirerend rijgedrag zou geven.

De motor zat centraal achterin en stond garant voor een perfecte gewichtsverdeling, maar de viercilinder K-series Rover-motor was met 122 pk weinig spectaculair. Wel opvallend was de manier waarop de Elise duidelijk maakte dat de basis van een goede sportwagen een laag gewicht en geen exotische motor was en is.

De Elise werd nooit goedkoop maar bood wel de sensaties van veel duurdere sportwagens met sterkere motoren. De bescheiden motorisatie zorgde eveneens voor een matig verbruik.

Tesla shopt

Later zouden Toyota-motoren worden gebruikt en Lotus bouwde ook nog andere modellen (Exige en later Evora) op quasi dezelfde basis. Het uitstekende platform van de Elise is ook aan andere constructeurs verkocht. Opel gebruikte het voor zijn Speedster en Tesla kwam eveneens in Hethel shoppen bij de ontwikkeling van de eerste generatie Tesla Roadster.

Vandaag wordt de productiesite aangepast om er de gloednieuwe Lotus Emira te bouwen.

In 1996 verscheen de compacte Elise. De kleine en vooral lichtgewicht Lotus werd in de productiesite van Hethel (UK) gebouwd naast de Esprit en vulde een leemte op die na het verdwijnen van de Elan was ontstaan. De kleine Elise had een kunststof koetswerk en werd gebouwd op een X-vormig chassis dat de wagen een legendarische stijfheid en een inspirerend rijgedrag zou geven. De motor zat centraal achterin en stond garant voor een perfecte gewichtsverdeling, maar de viercilinder K-series Rover-motor was met 122 pk weinig spectaculair. Wel opvallend was de manier waarop de Elise duidelijk maakte dat de basis van een goede sportwagen een laag gewicht en geen exotische motor was en is. De Elise werd nooit goedkoop maar bood wel de sensaties van veel duurdere sportwagens met sterkere motoren. De bescheiden motorisatie zorgde eveneens voor een matig verbruik. Later zouden Toyota-motoren worden gebruikt en Lotus bouwde ook nog andere modellen (Exige en later Evora) op quasi dezelfde basis. Het uitstekende platform van de Elise is ook aan andere constructeurs verkocht. Opel gebruikte het voor zijn Speedster en Tesla kwam eveneens in Hethel shoppen bij de ontwikkeling van de eerste generatie Tesla Roadster. Vandaag wordt de productiesite aangepast om er de gloednieuwe Lotus Emira te bouwen.