Doek valt voor Ford Fiesta

Ford schrapt de betaalbare Fiesta vanaf volgend jaar uit het gamma. Het merk wil vooral inzetten op bijkomende elektrische modellen die niet enkel groter zijn, maar ook meer kosten.

De belangrijkste reden dat Ford stopt met de productie van dit compacte stadswagentje is de te hoge kostprijs. Enerzijds moet elke auto vandaag voldoen aan tal van veiligheidsnormen zoals airbags, ABS-remmen, een ESP-stabilisatieprogramma en daar komen meer en meer (Europese) normen bij. Dat maakt de ontwikkeling en de productie van dergelijke wagentjes erg duur.

Ook de consument wil altijd meer, want hoewel het zogenaamde B-segment aan de basis een compact stadswagentje was, wil de automobilist dat deze auto’s ook volwaardige snelwegpartners zijn, wat een krachtige motor en een degelijke geluidsisolatie vergt. De verwende Europese automobilist vindt ook airco vanzelfsprekend en infotainment mag niet ontbreken.

De kleintjes horen alles te doen zoals een grote auto en toch moet het budget laag blijven. Zo zien autobouwers hun marges in dit segment al jaren krimpen. Daarbij komt dat zij in Europa boetes moeten betalen wanneer de gemiddelde CO2-uitstoot van hun totale vloot verkochte voertuigen boven 95 g/km komt.

Die combinatie van factoren maakt het voor heel wat merken commercieel onmogelijk om nog langer ‘goedkope’ auto’s te bouwen. Vandaag stopt Ford met de Fiesta, maar dit is slechts een begin want de marktsituatie voor pakweg een Renault Clio, een Opel Astra, een Citroën C3 of een VW Polo is niet anders.

Zeven generaties

De Ford Fiesta heeft er een carrière van 46 jaar opzitten, gespreid over zeven modellen of generaties. Het huidige model zal nog even in de catalogi blijven en pas volgend jaar worden afgevoerd. Een exacte productiestop in de Ford-site van Valencia (waar de Fiesta wordt geassembleerd) is er nog niet, maar er werd al wel aangekondigd dat er daar vanaf 2025 elektrische modellen van de band zullen rollen.

Voor de consument is dit geen goed nieuws, want het ziet ernaar uit dat de ‘vervangende’ elektrische modellen (wellicht een compact SUV-model) een stuk duurder worden. Vandaag koop je al een Fiesta voor ongeveer 21.500 euro. Ter vergelijking: een 100 % elektrisch model in het B-segment zoals de Renault Zoë (die qua afmetingen perfect vergelijkbaar is) kost vandaag 38.125 euro. Vraag is of kopers die financiële stap willen of kunnen zetten.