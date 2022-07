Dode hoek gevaarlijker dan gedacht: drie keer meer ongevallen

Tot voor kort waren er gemiddeld 30 tot 40 dodehoek­ongevallen per jaar, waarvan een vijftal met dodelijke afloop. Maar nu de statistieken niet alleen meer rekening houden met aanrijdingen tussen vrachtwagens en fietsers, zijn de cijfers verdriedubbeld.

Zo waren auto’s, bestelwagens en bussen in 2020 goed voor nog eens 57 dodehoekongevallen, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg maandag.

‘Deze cijfers tonen aan dat ook personenwagens een dode hoek hebben, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden’, zegt Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen), die de cijfers opvroeg bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD).

Volgens verkeersexperten is de beste remedie om dodehoekongevallen tegen te gaan, de snelheid in de bebouwde kom overal beperken tot ­30 kilometer per uur. ‘Wanneer auto’s of vrachtwagens trager rijden, zijn de ­ongevallen minder ernstig’, klinkt het.