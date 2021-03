Ook in een moeilijk coronajaar houdt VAB de traditie van zijn gezinswagenverkiezing in stand. VAB zocht een compacte gezinswagen met een maximaal budget van €22.000, een grote gezinswagen die minder dan €34.000 kost en een elektrisch aangedreven gezinswagen.

De mobiliteitsorganisatie liet voor het eerst ook de kilometerkostprijs (die voor elke deelnemende wagen minutieus wordt berekend) wegen in het uiteindelijke oordeel. De kilometerkostprijs houdt naast de aankoopsom ook rekening met het verbruik, onderhoud en vaste kosten zoals verzekering en rijbelasting.

In de categorie van de compacte gezinswagens haalde de Dacia Duster het voor de gloednieuwe Hyundai Ioniq en de Citroën C3. De Duster heeft niet enkel een populair SUV-koetswerk met bijhorende binnenruimte, de wagen wordt ook aangedreven door een LPG-motor die de gebruikskost danig drukt in vergelijking met een benzine- of een dieselmotor.

Bij de grote gezinswagens kaapt de Skoda Octavia de titel weg. Het is overigens de eerste keer dat de Skoda Octavia wint, hoewel dit model bij eerdere edities van de verkiezing op de tweede plaats strandde. De constructeur heeft zijn Oost-Europese imago blijkbaar voorgoed van zich afgeschud. De Skoda scoort vooral omwille van het plaatsaanbod (het is overigens een breakversie) en de zuinige 1.0 TSI benzinemotor. Hij haalt het van de Renault Captur (2) en de Seat Leon ST (3).

De elektrische winnaar is voor het eerst een auto van Chinese makelij: de MG ZS. Ook hier is voor een SUV-koetswerk gekozen maar de MG dankt zijn overwinning vooral aan zijn aantrekkelijk prijskaartje van iets meer dan € 30.000. De Hyundai Ioniq is tweede en de VW ID.3 vult het podium aan.

