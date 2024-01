Dit zijn de meest betrouwbare elektrische auto’s

Een Brits onderzoek geeft inzicht in de betrouwbarheid van elektrische auto’s. En dat valt best mee.

WhatCar deed een onderzoek bij ruim 21.500 eigenaars van een elektrische auto van hoogstens vijf jaar oud naar hun ervaringen om de bedrijfszekerheid van de steeds populairdere batterij-aangedreven voertuigen na te gaan. Zo kwam men tot een lijstje van 29 EV’s die werden gerangschikt op basis van hun betrouwbaarheid, die wordt weergegeven door een percentage dat de interventies, pannes en defecten weerspiegelt.

En die resultaten vallen goed mee, zeker in het licht van de vele onheilspellende berichten over EV’s die om de haverklap opduiken. Zo halen maar liefst 19 op de 29 voertuigen uit het onderzoek een score van meer dan 90 procent. Dat is merkelijk hoger dan de gemiddelde auto die ‘slechts’ 83 procent haalt. Op basis van deze resultaten kan besloten worden dat elektrische auto’s zeker niet minder betrouwbaar zijn dan klassieke modellen, integendeel.

© belga

Topscore voor Mustang Mach-E

TOP 5

Ford Mustang Mach-E – 100,0% BMW iX3 – 99,3% Mini Cooper Electric – 97,6% Tesla Model Y – 97,4% Volkswagen e-Golf – 97,2%

Opmerkelijk is dat de Ford Mustang Mach-E een perfecte score van 100% behaalde en dus helemaal niet geplaagd werd door defecten. Ook de BMW iX3 (99,3%) scoorde bijna perfect.

Belangrijk is hierbij te noteren dat de meeste defecten bij de elektrische voertuigen in dit onderzoek niets te maken hadden met de aandrijving of de batterij, maar eerder te wijten waren aan de perifere apparatuur, zoals het infotainmentsysteem of de verwarming.

Onderaan het lijstje van WhatCar bengelden de Porsche Taycan (66,5%) en de Opel Mokka Electric (60,6%).