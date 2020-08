Na een lange gedwongen pauze nemen de Porsche Carrera Cup, de Fun Cup en de BGDC de draad weer op in Limburg. Op het Zolderse asfalt ronken de motoren vanaf vandaag, maar wegens de coronapandemie is er nog geen publiek toegelaten.

Vanzelfsprekend blijft het raceseizoen 2020 zeer bijzonder. Het coronavirus dwarsboomde alle plannen van de organisatoren en promotoren van evenementen. De autosport ontsnapte niet aan die regel, maar dat neemt niet weg dat komend weekend de Porsche Carrera Cup, de Porsche Sprint Challenge, de Hundred Series by BGDC en de European VW Fun Cup hun aanvang zullen nemen op het circuit van Zolder.

Voor de Porsches staan er drie races op het programma: twee sprints en een mini-endurance. De 17-jarige Loek Hartog, die uitkomt voor Bas Koeten Racing, besloot het seizoen 2019 als derde en verschijnt aan de start als de grote favoriet in de Porsche Carrera Cup Benelux. In de Porsche Sprint Challenge Benelux mogen we ons opmaken voor een mooie strijd in de klasse voorbehouden aan de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport en de Cayman GT4 van de vorige generatie.

De BGDC rijdt morgen een wedstrijd van 200 minuten, voorafgegaan door drie kwartier aan kwalificaties. Er staan niet minder dan 38 wagens op de inschrijvingslijst, wat een mooi succes is gezien de omstandigheden. Raphaël van der Straten en Hary Putz worden zonder twijfel de favorieten aan het stuur van hun gebruikelijke MARC Focus V8 VDS Racing Adventures. Ze zullen er de degens kruisen met de Renault Megane Trophy van Danneels-Danneels-Gilot en de MARC BMW V8 van Van Woensel-Mertens-Van Egdom.

Tenslotte komt op zondag de VW Fun Cup in actie met een lange uithoudingsraces over 475 minuten.(Belga)

