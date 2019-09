Er wordt al lang over gepraat, maar nu is het menens. Ziehier de productierijpe versie van de ID 3. Dit model kan iedereen bestellen en het werd zopas in Frankfurt onthuld.

Voor de Duitse constructeur is dit een mijlpaal in de geschiedenis die vergelijkbaar is met de lancering van de Golf of de Kever. Deze ID 3 zal de officiële democratisering van de elektrische auto inluiden. Al moeten we dat meteen relativeren, want de basisversie kost nog steeds 30.000 euro.

Toch zou de fleetsector snel op deze nieuwe VW kunnen springen, want hij leent zich perfect om de ecologische voetafdruk van een bedrijfswagenpark te verkleinen. De batterij van de instapversie biedt een capaciteit van 45 kWh, waardoor de ID 3 ongeveer 330 km kan afleggen met één oplaadbeurt, gemeten volgens de WLTP-cyclus. De motor levert 150 pk en dat volstaat om mooie acceleraties te realiseren, maar de topsnelheid werd bewust begrensd bij 160 km/uur.

De ID 3 is langer dan een Golf en heeft een wielbasis die even lang is als die van de Passat, wat zich vertaalt in veel interieurruimte, vooral achterin. Een multilink achteras combineert comfort met een dynamisch weggedrag. Hoewel de passagiers riant zitruimte krijgen, is er eveneens een ruime koffer die 380 liter slikt.

In het gamma zitten tevens versies met een batterij van 58 of 77 kWh. De laatste belooft zelfs een rijbereik tot 550 km (volgens WLTP)! De ID 3 oogt zeer modern, maar hij blijft ook toegankelijk voor een breed publiek. Zo verschilt het interieur niet fundamenteel van een Golf, althans qua lay-out. Dit moet meteen de sceptici geruststellen.(Belga)