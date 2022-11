Dit is de snelste elektrische auto ter wereld

Ook voor elektrische auto’s zijn prestaties belangrijk. De Rimac Nevera vestigde een nieuw snelheidsrecord met een top van liefst 412 km/u.

Rimac is een Kroatische constructeur van elektrische supersportwagens, die een tijdje geleden Bugatti overnam. Eigenaar Mate Rimac legt de lat zeer hoog, wat ook blijkt uit de prestaties van zijn eigen producten. Zo claimde hij dat de Nevera de snelste elektrische productieauto ter wereld was. En dat statement werd nu hard gemaakt op een testbaan in Papenburg in Duitsland, waar de 1.914 pk sterke GT de top van 412 km/u haalde.

Voor zijn klanten remt Rimac de Nevera nog altijd af op 350 km/u. Dit omwille van de veiligheid. De banden zijn niet voorzien om te lang op hogere snelheden te rijden. Enkel tijdens door de constructeur georganiseerde evenementen is het uitzonderlijk toegelaten om de snelheidsbegrenzer uit te schakelen.

De Rimac Nevera

Ook snelle sprinter

Niet alleen de topsnelheid is waanzinnig, ook het sprintvermogen van de Nevera is hallucinant: 0 naar 100 km/u lukt in slecht 1,97 sec. en na 9,3 sec. flits je vanuit stilstand naar 300 km/u. Hoe lang de batterij van 120 kWh dan meegaat, wordt niet vermeld. Noteer wel dat de Nevera een WLTP-rijbereik van 550 km heeft, maar dat dit enkel haalbaar is met een gezapige rijstijl.

In België wordt de Rimac Nevera verdeeld door D’Ieteren en kost hij een slordige 2 miljoen euro. Aarzel niet te lang want er worden slechts 150 stuks van gebouwd.