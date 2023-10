Dit is de nieuwe Suzuki Swift

Op de Japan Mobility Show onthult Suzuki de volgende generatie van de compacte Swift. Dat is nog een conceptversie maar dit model gaat ook met een hybride aandrijving op de markt komen.

Het nieuwe model borduurt designgewijze verder op de klassieke hatchback en het geheel oogt vertrouwd. Er komt ledtechnologie voor de lichtunits rondom en er weer klassieke deurgrepen op de achterste zijdeuren. De Japanse constructeur bewijst hiermee dat hij nog brood ziet in een hatchback binnen het zogenaamde B-segment. Dat is interessant op een moment waar veel (Europese) autoproducenten dit betaalbare marktsegment de rug toe keren. Denk bijvoorbeeld aan Ford dat met de productie van de Fiesta stopt.

Geen EV, wel hybride

Opvallend is dat Suzuki, dat ambitieuze plannen aankondigt om als constructeur de globale CO2-emissie te drukken, aangeeft dat de volgende generatie Swift nog altijd over een verbrandingsmotor zal beschikken. Het gaat om een full hybride aandrijving die semi-elektrische aandrijving combineert met een 1.2 liter grote driecilindermotor zonder turbo. Deze aandrijfvorm impliceert ook een automatische overbrenging.

Suzuki kiest voor deze aanpak omdat de Swift een wereldauto is die ook op niet-Europese markten op de markt komt, bijvoorbeeld in India waar het model ook wordt gebouwd. Precies dergelijke markten lopen allerminst warm voor elektromobiliteit omdat de (elektrische) infrastructuur er ontoereikend is en omdat de corebusiness van Suzuki erin bestaat om een fair product met een betaalbaar prijskaartje aan te bieden.

Suzuki werkt ook aan een gamma elektrisch aangedreven modellen, maar het is niet zeker of de Swift die in 2024 op de markt komt, ook al een full-EV afgeleide versie krijgt.