Skoda toont een eerste glimp van de nieuwe Fabia. Deze vierde generatie van Skoda's compact model is gebouwd op het modulaire MQB-A0 platform en komt eraan in de lente van dit jaar.

Door gebruik te maken van de MQB-A0 basis kan Skoda eindelijk de VW Polo en de Seat Ibiza bijbenen waarmee hij deze basis deelt. Precies door deze bouwwijze weten we nu al dat de nieuwe generatie Skoda Fabia groter is dan zijn voorganger en dat zal vooral merkbaar zijn in het interieur. Hoewel de huidige generatie al een genereuze koffer bood van 330 liter, belooft de Tsjechische VW-dochter 50 liter extra laadcapaciteit. Omdat het nieuwe platform een stuk stijver is geworden, zal de wagen ondanks de compacte proporties ook veiliger worden. Het ziet ernaar uit dat Skoda wellicht zowel een vijfdeursversie als een combivariant zal aanbieden. Door de platformstrategie zal de Skoda over alle hedendaagse rijhulpmiddelen beschikken en tegen meerprijs komt er ook een gerobotiseerde DSG 7 versnellingsbak op. Onder de motorkap zit de één liter grote driecilinder benzinemotor. Deze turbomotor zal wellicht met verschillende vermogens (95 en 110 pk) worden aangeboden en een (TDI-) diesel is niet gepland. Of er ook alternatieve of deels elektrisch aangedreven motorisaties zullen volgen, is op dit ogenblik nog niet bekend.