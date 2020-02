In deze Mercedes W11 gaat Lewis Hamilton op jacht naar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. Het nieuwe F1-seizoen gaat op 15 maart van start in Australië.

Uiteraard komt Lewis Hamilton in Melbourne weer als topfavoriet aan de start met zijn gloednieuwe Duitse bolide. Net als de voorbije zes jaar, waarin de Brit voor Mercedes vijf titels verzamelde en slechts één kroon moest laten aan zijn teamgenoot Nico Rosberg in 2016. In 2008 werd Hamilton voor het eerst wereldkampioen in een McLaren.

Op de rode accenten van de nieuwe sponsor Ineos na, lijkt de Mercedes W11 als twee druppels water op zijn voorganger. Logisch, want gezien het technische reglement stabiel bleef werd de kampioenenwagen slechts een beetje gefinetuned. Never change a winning team, weet je wel.

Lewis Hamilton kan ook in 2020 weer rekenen op de steun van zijn teamgenoot Valterri Bottas, die zich nog steeds voorbeeldig schikt in zijn rol van trouwe waterdrager. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne is de reserverijder die invalt als één van de titularissen onbeschikbaar zouden zijn. In zijn jacht naar een zevende wereldtitel (waarmee hij op gelijke hoogte van recordhouder Michael Schumacher zou komen) zal Hamilton vooral af te rekenen krijgen met Max Verstappen (Red Bull) en Charles Leclerc (Ferrari) als meest te duchten tegenstanders. Op 30 augustus racen de F1-bolides in Spa-Francorchamps. Het seizoen 2020 eindigt 29 november in Abu Dhabi. (Belga)

Uiteraard komt Lewis Hamilton in Melbourne weer als topfavoriet aan de start met zijn gloednieuwe Duitse bolide. Net als de voorbije zes jaar, waarin de Brit voor Mercedes vijf titels verzamelde en slechts één kroon moest laten aan zijn teamgenoot Nico Rosberg in 2016. In 2008 werd Hamilton voor het eerst wereldkampioen in een McLaren.Op de rode accenten van de nieuwe sponsor Ineos na, lijkt de Mercedes W11 als twee druppels water op zijn voorganger. Logisch, want gezien het technische reglement stabiel bleef werd de kampioenenwagen slechts een beetje gefinetuned. Never change a winning team, weet je wel.Lewis Hamilton kan ook in 2020 weer rekenen op de steun van zijn teamgenoot Valterri Bottas, die zich nog steeds voorbeeldig schikt in zijn rol van trouwe waterdrager. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne is de reserverijder die invalt als één van de titularissen onbeschikbaar zouden zijn. In zijn jacht naar een zevende wereldtitel (waarmee hij op gelijke hoogte van recordhouder Michael Schumacher zou komen) zal Hamilton vooral af te rekenen krijgen met Max Verstappen (Red Bull) en Charles Leclerc (Ferrari) als meest te duchten tegenstanders. Op 30 augustus racen de F1-bolides in Spa-Francorchamps. Het seizoen 2020 eindigt 29 november in Abu Dhabi. (Belga)