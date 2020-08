Bugatti lanceert in zijn exclusieve fabriek in Molsheim de reproductie van de Baby Bugatti van weleer. Ook nu worden er slecht 500 exemplaren van vervaardigd.

De eerste 'Baby Bugatti' werd bedacht Roland Bugatti, de jongste zoon van de beroemde Ettore, en werd geproduceerd van 1927 tot 1936. Het was een geweldig stuk speelgoed voor kleine kinderen. Ter gelegenheid van de 110e verjaardag van het merk (in 2019), vatte Bugatti het idee op om opnieuw zo'n mini-bolide te produceren.

Het werd nog steeds een schaalmodel van het iconische Type 35, maar dit keer een maatje groter en dus gericht op kinderen van 14-15 jaar. De wagen wordt aangedreven door een elektromotor van 13 pk, die naargelang de versie een topsnelheid van 20, 45 of 70 km/u haalt en een rijbereik van 25 tot 50 km heeft.

Mooi is dat het koetswerk uit aluminium ook door de vaklui van Bugatti met de hand wordt vervaardigd. Een precieze klus die meer dan 200 uur inzet en geduld vraagt. De Baby Bugatti kwam er niet alleen om enkele gelukkige kinderen te verwennen, maar ook om de merkverzamelaars te bekoren. De verkoopprijs bedraagt 30.000 euro en er worden slecht van 500 exemplaren van gebouwd. Net als van de eerste Baby Bugatti, die erg gegeerd is en intussen voor een flinke som van eigenaar verandert. (Belga)

