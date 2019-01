Dit is de nieuwe 911 cabrio

Deze open versie van de nieuwe 911 zet een traditie verder die al enkele decennia bestaat, want de eerste cabriolet van deze sportwagen dateert van 1981 toen Porsche het model voorstelde op de IAA in Frankfurt. De marktintroductie volgde al in 1982 en sindsdien kwam er van elke generatie 911 een open versie.

Deze nieuwste versie deelt zijn technologie met de coupé en voegt er enkele items aan toe die inherent zijn aan open rijden. Zo komt er een nieuw hydraulisch systeem om het dak nog sneller te openen of te sluiten. In een eerste fase zal de 911 Cabrio worden aangeboden in de Carrera S-versie met achterwielaandrijving en een Carrera 4S met permanente vierwielaandrijving. Beide modellen worden aangedreven door de 2.981 cc grote zescilinder boxermotor met 331 kW (450 pk) bij 6.500 opm en een koppel van 530Nm tussen 2.300 en 5.000 opm.

Deze 911 Carrera S Cabriolet koop je vanaf 137.915,80 euro en voor de 911 Carrera 4S Cabrio betaal je minstens 145 901,80 euro. Hij is overigens meteen bestelbaar.(Belga)