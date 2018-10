Dit is de nieuwe 3-reeks

Je herkent het nieuwe model aan de bredere nieren waar slechts een enkele chroomrand rond zit. Ook de koplampen en de profilering van de motorkap is nieuw. Verder krijgt de voorbumper ook T-vormige luchtroosters naast de mistlampen. De berline wordt ook 85 mm langer, 16 mm breder en 1 mm hoger. Deze grotere afmetingen komen vooral de passagiers achterin ten goede, want ook de wielbasis groeit.

Achteraan verdwijnt de Hofmeister-knik in de C-stijl, een stijlkenmerk dat BMW's de voorbije decennia typeerde. Designpuristen betreuren dit, maar de constructeur geeft aan dat dit voor de in- en uitstap achteraan comfortabeler maakt. De overige basics worden niet veranderd, want de 3-reeks blijft als vanouds achterwielaangedreven, al kan hij ook meer vierwielaandrijving worden geleverd. Omdat BMW de 3 ook in 'ecotijden' ziet als een sportieve berline was er ook aandacht voor de gewichtsverdeling, want de massa wordt perfect gelijk (50/50) over beide assen verdeeld.

Eén en ander moet garant staan voor een evenwichtig en sportief rijgedrag. Bij de lancering biedt BMW twee benzineversies aan (320i - 2.0 met 184 pk en een 330i - 2.0 met 258 pk). Dieselklanten starten bij de 318d (2.0 met 150) of de 320d (2.0 met 190 pk). De enige zescilinder wordt de 330d (3.0 met 265 pk). Uiteraard zullen er later ook nog andere motorisaties volgen, waaronder (plug-in) hybride exemplaren.(Belga)