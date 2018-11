Dit is de BMW 8 Reeks Cabrio

De BMW 8 Reeks is de opvolger van de statige 6 Reeks, en net als zijn voorganger krijgt ook dit nieuwe prstigemodel een coupé en een cabrioletversie. Telkens gaat het om een vierzitter met een gelijkaardige designstijl. Opvallend is dat het stoffen vouwdak zeer mooi op de koetswerklijn aansluit en de elegante en sportieve trekken van de Beierse sportwagen helemaal niet verstoort. Kortom, de 8 Reeks mag weldra uitpakken met een bijzondere fraaie cabriolet. Bovendien is deze dakloze 8 Reeks erg praktisch voor een wagen van dit kaliber met zijn vier zitplaatsen, een koffer van 350 liter en een vouwdak dat in 15 seconden (en tot 50 km/u kan) volledig wegplooit onder een gestileerde afdekking. Een handig snufje daarbij is de nekverwarming die van cabriorijden ook in de winter een plezier maakt. Met de nodige verstevigen aan de structuur stijgt het gewicht van de 8 Cabriolet tot 2090 kilogram, waarmee de prestaties in de M850i (met 530 pk!) en de 840d echter nog steeds voortreffelijk zijn. Beide versies komen in het voorjaar van 2019 op de markt. De prijzen worden weldra bekendgemaakt. (Belga)