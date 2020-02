Het Zwitserse bedrijf onthulde de update van zijn kleine elektrische wagen Microlino. En als verrassing stelde het merk ook nog een tweede concept van een elektrische scooter met drie wielen voor: de Microletta.

Het hertekende design van de Microlino is het resultaat van een rondvraag bij de potentiële klanten. Zij wilden onder meer een breder spoor achteraan voor meer rijstabiliteit. Daarmee wijzigden ook de afmetingen en het voorkomen van de wagen, alsook de beschikbare interieurruimte die op zijn beurt wat toeneemt. Dit aangepaste voertuig zal volgende week onthuld worden op het Autosalon van Genève.

In afwachting kunnen we op de reeds vrijgegeven beelden de nieuwe trekken met fijnere stijlen voor een betere zichtbaarheid ontwaren, naast strakkere lichtblokken die het geheel meer karakter bezorgen. Ondanks al deze wijzingen blijft de basisprijs van 12.000 euro behouden.

Het nieuwe studiemodel Microletta is dan weer een scooter met drie wielen die men met een autorijbewijs mag besturen. Hij haalt een topsnelheid van 80 km/u waarmee hij vlot in het stadsverkeer moet mee kunnen. De twee voorwielen garanderen een veilige wegligging en extra remvermogen met deze scooter, die ook mee overhelt in de bochten.

Momenteel zal Microlino zich enkel wijden aan de commercialisatie van zijn kleine wagen, zodat de productie van de scooter nog even op zich zal laten wachten. Wel werd de prijs van de Microletta al bekend gemaakt: 4900 euro. Liefhebbers kunnen nu reeds hun exemplaar reserveren op de website van het merk. (Belga)

Het hertekende design van de Microlino is het resultaat van een rondvraag bij de potentiële klanten. Zij wilden onder meer een breder spoor achteraan voor meer rijstabiliteit. Daarmee wijzigden ook de afmetingen en het voorkomen van de wagen, alsook de beschikbare interieurruimte die op zijn beurt wat toeneemt. Dit aangepaste voertuig zal volgende week onthuld worden op het Autosalon van Genève.In afwachting kunnen we op de reeds vrijgegeven beelden de nieuwe trekken met fijnere stijlen voor een betere zichtbaarheid ontwaren, naast strakkere lichtblokken die het geheel meer karakter bezorgen. Ondanks al deze wijzingen blijft de basisprijs van 12.000 euro behouden.Het nieuwe studiemodel Microletta is dan weer een scooter met drie wielen die men met een autorijbewijs mag besturen. Hij haalt een topsnelheid van 80 km/u waarmee hij vlot in het stadsverkeer moet mee kunnen. De twee voorwielen garanderen een veilige wegligging en extra remvermogen met deze scooter, die ook mee overhelt in de bochten.Momenteel zal Microlino zich enkel wijden aan de commercialisatie van zijn kleine wagen, zodat de productie van de scooter nog even op zich zal laten wachten. Wel werd de prijs van de Microletta al bekend gemaakt: 4900 euro. Liefhebbers kunnen nu reeds hun exemplaar reserveren op de website van het merk. (Belga)