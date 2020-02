We zien deze technologie vandaag nog niet op elke hoek van de straat, maar op enkele modellen ruimen de klassieke achteruitkijkspiegels stilaan plaats voor digitale camera's met HD-technologie die hun beelden in realtime projecteren op schermen die in het interieur van de wagen werden geïntegreerd. Deze technologie is voortaan ook beschikbaar op de Lexus ES.

Nadat Audi deze digitale spiegels enkele maanden geleden op de e-tron lanceerde, is het vandaag de beurt aan Lexus die één en ander in Japan lanceren. Op het salon van Genève zal de Japanse constructeur dit ook op de Europese markt lanceren, want dergelijke camera's worden optioneel aangeboden op de Lexus ES en ze zullen vanaf oktober leverbaar zijn. De camera's geven de wagen niet alleen een futuristisch trekje, de digitale spiegels bieden onmiskenbaar een betere zicht op wat er zich achter de wagen afspeelt.

Dit systeem werkt altijd doeltreffend, ongeacht de rijomstandigheden en vermindert of elimineert in één ruk ook de dodehoek. De units beschikken eveneens over een verwarmingselement en dat voorkomt dat zich mist of vorst vormt op de lens van de camera. Door de camera's oordeelkundig te positioneren, worden ze ook beschermd voor regen of sneeuw die het zicht zouden kunnen vertroebelen. Via het bedieningsmenu kan je zelf ook nog enkele instellingen bijregelen zoals de helderheid van de schermpjes waarop het camerabeeld wordt geprojecteerd. Je kan er eveneens voor kiezen dat de camera's wegklappen wanneer de wagen wordt geparkeerd. Lexus geeft nog geen concrete prijs, maar het gaat absoluut om een optie uit het topgamma. (Belga)

