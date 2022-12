D’Ieteren verdeelt Maserati

De Belgische autogroep D’Ieteren breidt zijn aanbod prestigemerken verder uit met Maserati, dat met een nieuwe showroom in Antwerpen verdeeld zal worden.

D’Ieteren is een autogroep in ons land vooral bekend als verdeler van de populaire VW-merken Audi, Seat, Skoda en Volkswagen zelf, maar profileert zich daarnaast ook al geruime tijd op de premiummarkt. Tot de portefeuille behoorde al langer Porsche, naast intussen Bentley, Lamborghini, Bugatti, Rimac en nu dus ook Maserati.

Showroom open in 2023

Dat prestigieuze Italiaanse sportwagenmerk mikt op een gefortuneerd publiek en wordt dan ook gekoppeld aan het Porsche Centre Antwerpen in Wommelgem, waar intussen een gloednieuwe showroom wordt gebouwd. Daar zal directeur Eric Michiels geïnteresseerden vanaf januari 2023 ontvangen in de nieuwe huisstijl van Maserati. Naast de verkoop in de showroom, wordt er op deze locatie eveneens een onderhoudspunt voorzien voor de sportwagens.

‘De opening is een belangrijke stap in de lancering van onze nieuwe modelcampagne met de SUV Grecale, de gloednieuwe GranTurismo, de Supercar MC20 en MC20 Cielo en ons geëlektrificeerd gamma Folgore. D’Ieteren heeft een sterke lokale aanwezigheid, kent en begrijpt deze markt heel goed,’ zegt Julien Brunet, algemeen directeur van Maserati in West-Europa.