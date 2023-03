D’Ieteren importeert 75 jaar Volkswagen

D’Ieteren viert op 17 maart de 75ste verjaardag van de invoeractiviteiten van Volkswagen in België. Dit was een belangrijke mijlpaal voor de invoerder want het zette de deur open om via de andere merken binnen de Volkswagen Groep één van de belangrijkste spelers te worden op de Belgische automarkt.

Ook assemblage

D’Ieteren start in 1948 met de invoer van Kever omdat Pierre D’Ieteren op dat ogenblik gelooft in een betaalbare, betrouwbare en vooral zuinige wagen. Op dat ogenblik had D’Ieteren ook nog Studebaker in portfolio, maar dat waren prijzige luxewagens. De eerste Kevers die in België werden verkocht, kostten 50.000 Frank en werden aangedreven door een 25 pk sterke viercilinder boxermotor van 25 pk. Vanaf 1954 (tot 1975) zouden er ook Kevers worden gebouwd in de assemblagefabriek van het Brusselse Vorst. In totaal zullen er 1.143.664 exemplaren worden gebouwd. Vanaf de jaren zeventig zullen er eveneens modellen van Seat en Audi van de Brusselse montageband rollen.

Dieseljaren

In de jaren zeventig lost de Golf de succesvolle Kever af en dit model wordt de volgende decennia de absolute bestseller, met dank aan generaties uitermate zuinige en bedrijfszekere dieselmotoren. Met de sportieve GTI-modellen heeft het merk ook een betaalbaar imagoproduct in zijn gamma. Vanaf de jaren negentig zouden de TDI-diesels krachtige en zuinige motorisaties democratiseren.

De ‘stroom’versnelling

Vanaf 2012 begint het succes van de dieselmotoren te tanen. Heel wat klanten kiezen andermaal voor benzine, al dan niet bijgestaan door hybride (elektrische) aandrijftechnologie. Inmiddels raakt VW (als merk) in het oog van de storm met dieselgate waardoor de elektrische ‘stroomversnelling’ wordt ingezet wat zich vertaalt in de opstart van een heus elektrisch merk ID. Inmiddels is D’Ieteren als invoerder ook gaan diversifiëren door in te zetten op micromobiliteit met een nieuw (elektrisch) merk als Microlino en door een heuse keten op te zetten voor tweewielers met een volledig eigen merk Lucien.