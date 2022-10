D’Ieteren gaat tweedehandsfietsen verkopen

D’Ieteren, de invoerder van de VW-merken, is al even actief in de fietsensector met de Lucien-verkooppunten. Nu gaat het bedrijf ook tweedehandsfietsen recyclen en verkopen met ReCycle.

Lucien, de fietsketen van D’Ieteren, zet de ingeslagen weg van duurzame mobiliteit en circulaire economie voort met de overname van ReCycle uit Waterloo. ReCycle werd opgericht in 2021 door Pierre Cuvelier met het idee om het leven van fietsen te verlengen door ze te recycleren. Zo creëert Lucien de mogelijkheid om zijn fietsen een tweede leven te bieden. Denk maar aan lease-, demo- en vervangfietsen die hiermee de kans krijgen om opnieuw de baan op te gaan. En zodoende worden kwaliteitsvolle fietsen toegankelijk voor iedereen aan een betaalbare prijs.

Gratis voor verenigingen

Lucien wil niet alleen de mogelijkheid geven om een tweedehandsfiets te kopen, maar zal zijn klanten ook de kans bieden om hun oude fiets over te nemen. Die zal ReCycle dan tweedehands doorverkopen. Maar daar stopt het niet, want met het project Vélo Solidaire gaat men ook oude, ongebruikte fietsen verzamelen.

Deze fietsen worden dan ‘ge-refurbisht’ tot een fiets die gratis ter beschikking wordt gesteld van Brusselse verenigingen of gemeenschappen die de fiets willen gebruiken als vervoersmiddel. Dit is een initiatief van Brussel Mobiliteit en wordt uitgevoerd door fietsverenigingen Pro Velo, Les Ateliers de la rue Voot en CyCLO vzw.