D’Ieteren gaat Microlino verdelen

D’Ieteren wil vanaf 2023 het Microlino stadswagentje importeren. Dit is een zuiver elektrisch model met een retrodesign dat als twee druppels water lijkt op de BMW Isetta uit de late jaren vijftig.

Microlino is een Zwitserse constructeur die brood ziet in een alternatieve mobiliteitsoplossing voor stadsbewoners. Onderzoek leert dat auto’s in en rond een stad dagelijks slechts 35 km afleggen, ruim 90 % van de tijd stil staan en een gemiddelde bezetting hebben van 1,2 personen. Kortom, er is nood aan compactere en lichtere voertuigen die ook aanzienlijk minder energie verbruiken. De Microlino is vandaar amper 2,5 meter lang, weegt ongeveer 500 kg, biedt plaats aan twee volwassenen en heeft bovendien een koffer van 230 liter.

Drie batterijen

De aandrijving van deze compacte stadsmus is bescheiden want de elektromotor levert slechts 12,5 kW, wat goed is voor een topsnelheid van 90 km/u. De acceleratieoefening van 0 tot 50 km/u lukt in amper 5 seconden. De klant heeft de keuze uit drie verschillende lithiumionbatterijen met een capaciteit van 6, 10,5 of 14 kWh. De basisversie biedt een rijbereik van 91 km, het tussenmodel is goed voor 177 km en de topversie komt 230 km ver met één batterijlading.

D’Ieteren zal de Microlino op het autosalon van Brussel voorstellen. De invoerder ziet dit wagentje als de ontbrekende schakel tussen de auto en tweewielers, waar ook Lucien als fietsenmerk van D’Ieteren op inzet. De Microlino zal verkocht worden in de hoofdzetel van D’Ieteren in de Brusselse Maliestraat en kan ook online worden besteld. Voor de basisversie betaal je minstens 14.900 euro.