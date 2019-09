nieuws

Delphi halveert roetdeeltjes benzinemotoren

Delphi Technologies, een belangrijke toeleverancier in de automotive sector, belooft een oplossing om de uitstoot van fijn stof te beperken bij benzinemotoren. Dit is een interessante technische evolutie nu steeds meer consumenten diesel de rug toe keren en hun heil zoeken in een benzinemotor.

Delphi halveert roetdeeltjes benzinemotoren © belga