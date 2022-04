DeLorean is weinig succesvol automerk uit de jaren 80 dat toch wereldberoemd werd door het optreden van de DMC-12 in de film Back to the Future. Deze zomer komt er een opvolger.

De DeLorean Motor Company ging met grote ambities van start begin jaren 80 met de lancering van de DMC-12. Dat was een opvallende sportwagen met vleugeldeuren en een roestvrij stalen koetswerk dat getekend was door de bekende Italiaanse designer Giortgetto Giugiaro. Het merk ging echter vrij snel failliet, maar verkreeg toch eeuwige roem door het optreden van de DMC-12 in de filmtrilogie Back to the Future. Daarin bevatte de wagen een teletijdmachine en speelde hij een hoofdrol in het verhaal.

Elektrische sportwagen

Nu herrijst DeLorean na vele jaren uit zijn as. De spirituele opvolger wordt volledig in de tijdsgeest een elektrische sportwagen, die net als het originele model is uitgerust met vleugeldeuren. Het voertuig wordt onthuld op 18 augustus op het prestigieuze concours d'élégance van Pebble Beach in Californië.

Het ontwerp komt van de Italiaanse ItalDesign-Giugiaro designstudio die toch een knipoog naar het verleden aanbracht met de louvres boven de achterruit, zoals op de teaserfoto te zien is. Meer details volgen na de presentatie van de nieuwe DeLorean.

De DeLorean Motor Company ging met grote ambities van start begin jaren 80 met de lancering van de DMC-12. Dat was een opvallende sportwagen met vleugeldeuren en een roestvrij stalen koetswerk dat getekend was door de bekende Italiaanse designer Giortgetto Giugiaro. Het merk ging echter vrij snel failliet, maar verkreeg toch eeuwige roem door het optreden van de DMC-12 in de filmtrilogie Back to the Future. Daarin bevatte de wagen een teletijdmachine en speelde hij een hoofdrol in het verhaal.Nu herrijst DeLorean na vele jaren uit zijn as. De spirituele opvolger wordt volledig in de tijdsgeest een elektrische sportwagen, die net als het originele model is uitgerust met vleugeldeuren. Het voertuig wordt onthuld op 18 augustus op het prestigieuze concours d'élégance van Pebble Beach in Californië.Het ontwerp komt van de Italiaanse ItalDesign-Giugiaro designstudio die toch een knipoog naar het verleden aanbracht met de louvres boven de achterruit, zoals op de teaserfoto te zien is. Meer details volgen na de presentatie van de nieuwe DeLorean.