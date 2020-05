Op 23 mei wordt op een veiling een exclusief lot aangeboden: één van de Land Rover Defender-modellen die werd gebruikt in de voorlaatste James Bond-film "Spectre".

Volgens de organisatoren betreft het niet de eerste de beste Defender, want het gaat om een model van de vorige generatie: een 110 pick-up die werd aangepast door Bowler, al jarenlang partner van het merk. In de film uit 2015 zie je een spectaculaire achtervolging met deze Defender. Het gaat om één van de tien Defenders die speciaal voor deze productie werd besteld bij Land Rover en Bowler.

Volgens de specificaties van de filmmakers monteerde Bowler Motorsport gigantische 37-inch banden, een rolbeugel, een versterkte vering en er kwam ook een hydraulische handrem om de stunts makkelijker uit te voeren en de actiescènes in de film op te vrolijken. De motor werd opgevoerd tot 180 pk.

Er werden Defenders volgens twee diverse specificaties geleverd. De ene helft was bedoeld voor de hogesnelheidsscènes, de overige modellen werden ingezet voor de sneeuwscènes. Het exemplaar dat wordt verkocht, behoort tot de tweede groep.

Van de tien speciaal gebouwde auto's blijven er vandaag nog maar zeven over en de wagen die wordt geveild is nummer 9. De overige drie werden tijdens het filmen vernietigd, wat niet verrassend is, gezien de spectaculaire scènes waarvoor ze werden ingezet. De veiling verloopt online vanuit Silverstone en staat gepland voor 23 mei.(Belga)

