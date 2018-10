Defender van chocola voor 70ste verjaardag van Land Rover

Het Zoute wordt opnieuw het internationale podium voor de meest prestigieuze automerken tijdens de Zoute Grand Prix van, die van 4 tot 7 oktober plaats vindt. Land Rover toont er de chocola creatie van Dominique Persoone, een gepassioneerd artisanaal chocolatier.

Hij is ook Land Rover ambassadeur en heeft een eigen cacaoplantage in Yucatan (Mexico). Dominique is ook de bedenker van "The Chocolate Line" en maakte twee indrukwekkende chocolade Land Rover Defenders. De ene wordt aangeboden aan de organisatie van de Zoute Grand Prix, de andere wordt op 5 oktober geveild door veilinghuis Bonhams ten voordele van Unsung Heroes, een platform waarmee Land Rover mensen en organisaties wil steunen die elke dag kleine heldendaden uitvoeren. Het is een ideale mix van altruïsme en goede smaak.(Belga)