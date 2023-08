Defender Sport: compact en elektrisch

Ook Land Rover zet de elektrificatie in. Zelfs de ruige Defender gaat aan de stekker.

De overgang naar elektrisch rijden tegen 2035 in Europa betekent voor de automerken alle hens aan dek om die transitie te volbrengen tegen die deadline. Dat houdt in veel gevallen in dat het gamma grondig moet worden herschikt en dat er nieuwe technologie moet worden ontwikkeld. Zo ook bij Land Rover dat traditioneel heel wat benzineslurpende modellen in de brochure had.

Mini-Defender

Intussen heeft de Jaguar Land Rover Groep een nieuw Electrified Modular Architecture-platform ontwikkeld dat in de eerste plaats geschikt is voor een volledig elektrische aandrijving. Het is bedoeld voor de middelgrote crossovers en SUV’s van het merk zoals de Range Rover Evoque en de Discovery Sport. En blijkbaar ook een nieuwe compactere versie van de Defender, die minder extreem zou worden dan het iconische oermodel van Land Rover.

De eerste elektrische modellen bij Land Rover worden tegen 2025 verwacht en de Defender Sport zou op de planning staan voor 2027.