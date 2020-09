Land Rover zet voortaan ook hybride versies van de nieuwe Defender in de toonzaal. Deze plug-in hybride varianten worden aangedreven door de combinatie van een elektromotor met een verbrandingsmotor. De constructeur lanceert in één moeite ook een zescilinder diesel in de langverwachte series 90.

De nieuwe Defender P400e wordt de meest milieuvriendelijke Defender omdat hij zuiniger is, maar paradoxaal genoeg is het ook de krachtigste versie binnen het Defender gamma. Het gaat om een 4-cilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor die samen 404 pk leveren. Met dat vermogen accelereert de Defender in 5,6 seconden van 0 tot 100 km/u, terwijl zijn CO2-uitstoot beperkt blijft tot 74 g/km. Door de elektromotor is er instant motorkoppel zodat hij zero emission kan terreinrijden. De elektrische actieradius bedraagt 43 kilometer. De Britse 4x4 is ook beschikbaar met Ingenium dieselmotoren (D200, D250 en D300) zescilinder dieselmotoren. Samen met deze innovaties onder de motorkap komt ook de marktintroductie van de 90 series 3-deursversie. Ondanks de kortere wielbasis biedt die nog steeds plaats aan 6 personen. De Defender is in België te koop vanaf ? 51.100 voor de series 90, de 110 betaal je minstens ? 56.800. (Belga)

