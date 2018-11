Deed u reeds een wintercheck?

Eerst en vooral verdient uw batterij de nodige aandacht. Hang ze indien mogelijk een tijdje aan een (druppel)lader zodat ze zeker het volle vermogen kan geven tijdens de eerste koude dagen. Mocht er een probleem zijn, vervang ze dan preventief om startproblemen 's morgens te vermijden. Een tweede aandachtspunt is het vloeistofniveau van het koelsysteem van de motor. Kijk of er voldoende vloeistof in zit en voeg er indien mogelijk ook de nodige hoeveelheid anti-vriesmiddel bij.

Kijk verder zeker naar de verlichting: werken alle lampjes nog goed? Vervang ze indien ze stuk of te zwak zijn, want zichtbaarheid is cruciaal voor veilig rijden tijdens de donkere, winterse dagen. Profiteer van dit nazicht meteen om de koplampen eens te reinigen, want een schone lens levert meer lichtrendement op.

En dan zijn er natuurlijk nog de banden, uw enige contact met het wegdek. Een minimum profieldiepte van 3 mm is een noodzaak. Met een geringere profieldiepte overtreedt u niet alleen de wet, maar speelt u ook met eigen veiligheid omdat de band zo veel van zijn tractie verliest bij nat weer omdat het water niet vlot geëvacueerd raakt.

Verder verdienen ook de ruitenwissers de nodige aandacht om steeds een goed zicht op de weg te behouden. Controleer de staat van de wisserbladen en vervang ze indien nodig. Voorzie tenslotte nog een "winterkit" die u bij de hand heeft: ontdooispray (voor ruiten en sloten), een ijskrabber, een muts en handschoenen voor uzelf (mocht er plots een sneeuwstorm opsteken) en een zaklamp. Een voorspoedige en veilige reis gewenst!(Belga)