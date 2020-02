Dankzij een nieuw innovatief printproces dat door Porsche werd ontwikkeld, kunnen voortaan grafische elementen in hoge kwaliteit direct op het koetswerk van de wagen gedrukt worden.

Het gaat hier dus niet over een bestickering, maar over een nieuwe technologie van precieze beschildering die Porsche demonstreerde op het koetswerk van een 911. Porsche is namelijk een van de pioniers van personalisering van zijn modellen, ook wat het lakwerk betreft. De laatste jaren gingen vele constructeurs die toer op, zeker met wrapping (een decoratieve film die op het koetswerk wordt aangebracht), al was het resultaat niet altijd voortreffelijk te noemen.

Om de gepersonaliseerde painting terug meer exclusiviteit te geven, stelde Porsche een onuitgegeven printproces op punt dat de verf direct aanbrengt op het koetswerk. De technologie is te vergelijken met een jetinktprinter, die de verf onder hoge druk heel precies aanbrengt op het koetswerk, wat een hoogstaande kwaliteit garandeert. Na het drukken van de tekening, wordt nog een transparante beschermlaag aangebracht. Porsche Exclusive Manufaktur biedt deze dienst vanaf maart 2020 voor zijn klanten aan en de ingreep kost in Duitsland minstens 7.500 euro.(Belga)

