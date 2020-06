Voor klanten die prebestelling voor een de 100% elektrische ID.3 hebben geplaatst, komt het einde van het wachten inzicht. Het officiële orderboekje is officieel geopend en de auto is ook te zien in Kortenberg.

Na enkele problemen op het einde van de ontwikkelingsfase is het orderboekje van de ID.3 open verklaard op 17 juni. Klanten kunnen hun order officieel plaatsen en de eerste leveringen worden begin september verwacht. Deze gelukkigen krijgen een ID.3 First Edition, die een riante uitrusting krijgt en wordt verkocht voor 38.000 tot 50.000 euro, afhankelijk van het afwerkingsniveau. Deze eerste versie van de ID.3 beschikt altijd over de grote 58 kW accu. Hij wordt aangedreven door een elektromotor op de achteras die 150 kW en een maximum koppel van 310 Nm levert, wat volstaat om in 3,4 seconden van 0 naar 60 km/u te accelereren. Voor Europa is een quotum van 30.000 exemplaren van de ID.3 gepland. Om de auto van dichtbij te kunnen bekijken, kunnen potentiële klanten de wagen tot eind juli van dichtbij bekijken in het VW Contact Center in Kortenberg.(Belga)

