De Brussels Motor Show is ook een jaarlijks rendez-vous voor vele duizenden motorrijders in ons land. Tegen alle voorspellingen in is de motorfiets niet dood en is het aanbod ruimer en veelzijdiger dan ooit. Dat hebben we met eigen ogen kunnen vaststellen in de paleizen 8 en 9.

Tien jaar geleden zag het ernaar uit dat motorrijders een uitstervend ras was. Motorrijden leek een vrijetijdsbesteding voor senioren in de midlifecrisis. Antiquairs als het ware, 'petrolheads'.

Niets is minder waar gebleken, want met om en bij het half miljoen ingeschreven motorfietsen en scooters staat de gemotoriseerde tweewieler er nog steeds. Dat het steviger rijden is dan ooit, hebben we niet alleen te danken aan driewielers en tweewielige besturing. Er zijn nu zelfs variaties op de markt met vier kantelende wielen, wat de gebruiksvriendelijkheid nog meer ten goede komt. Populaire scooters met ontploffingsmotor of elektrische aandrijving beschermen steeds beter tegen de elementen en dragen bij tot de oplossing van milieu-, file- en parkeerproblemen.

Meer dan ooit heeft de motorfiets in al zijn variaties op het 'tweewielige' thema de status van speeltuig overstegen, en is die een trouwe gezel geworden van de mobiele mens: een milieuvriendelijke alleskunner met varianten naar ieders wens.

Belgische motormarkt ontcijferd

Het is bewezen: meer motorrijders op de weg kunnen het fileleed aanzienlijk verzachten. Goed nieuws in dat opzicht is dat in tien jaar tijd het aantal motorrijbewijzen steeg van om en bij de 14.000 in 2009 tot meer dan 24.000 in 2018.

Toch is er niet echt veel reden tot juichen want als we alleen nog maar de top 10 van de motormerken kijken, wordt het snel duidelijk dat lang niet iedereen profiteert van de groei. Met een toename van 0,91 procent bleef de motormarkt nagenoeg stabiel en daarmee onder de gewenste groei voor een wezenlijke bijdrage aan de fileverkorting. Het duurdere motorrijbewijs en de wetgeving omtrent verplichte motorkledij hebben motorrijden veiliger maar tegelijk duurder en exclusiever gemaakt.

In 2018 werden er in België 24.704 motorfietsen verkocht, in 2019 waren dat er 24.930, of een groei van amper 0,91 procent.

Top tien van best verkochte motoren op de Belgische markt in 2019: Merk Aantal Marktaandeel 1 BMW: 3303, 13.25 procent 2 YAMAHA: 3081 12,36 procent 3 HONDA: 2961 11,88 procent 4 KAWASAKI: 2191 8,79 procent 5 PIAGGIO: 2040 8,18 procent 6 KTM: 1541 6,18 procent 7 HARLEY-DAVIDSON: 1467 5,88 procent 8 SYM: 976 3,91 procent 9 TRIUMPH: 846 3,39 procent 10 SUZUKI: 657 2,64 procent (cijferbron: Febiac)

Weinig merken hebben reden om te juichen. Marktleider BMW zet met een stijging van 7,55 procent een goed resultaat neer, Yamaha blijft als tweede status quo, Honda doet het op de derde plaats met een groei van 10 procent dan weer beter. Grootste stijger bij de tien best verkopende motoren is Kawasaki met 19,73 procent groei. Daarmee hebben we binnen de top 10 alle stijgers gehad op KTM na (+ 1,72 procent), tot de verliezers behoren Sym (-3,94 procent), Piaggi (-10 procent), Harley-Davidson (-11 procent), Triumph (-9,8 procent) en Suzuki

( -17 procent.)

Koen Foubert

