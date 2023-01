De toekomst van rijden volgens Audi 

Met een nieuwe concept car etaleert Audi zijn toekomstvisie van het autorijden met zelfs augmented reality.

Eerder zagen we al wat toekomstbeelden van Audi met de GrandSphere, de SkySphere en de UrbanSphere, waaraan nu de ActiveSphere nieuwe elementen toevoegt. Dit studiemodel toont dat de elektrische auto van de nabije toekomst een veelzijdige rol kan aannemen. Zo is de elegante crossover met degelijke offroadcapaciteiten eenvoudig om te vormen tot een pick-up indien nodig. Bijvoorbeeld om in je vrije tijd fietsen of snowboards te vervoeren, zoals te zien is op de afbeelding.

De crossover kan veranderen in een pick-up.

Preview

Het design zou trouwens best een voorsmaakje kunnen vormen van de elektrische Allroad-variant van de nieuwe Audi A6 e-Tron. Noteer hierbij dat de ActiveSphere beschikt over een Quattro-vierwielaandrijving, een actieve ophanging met variabele rijhoogte en grote 22” velgen met terreinbanden om vrijwel overal door te geraken.

De ActiveSphere staat op het toekomstige Premium Platform Electric (PPE) platform van de autogroep dat gebruikt zal worden voor nieuwe topmodellen en beschikt over twee elektromotoren met een systeemvermogen van 445 pk en een totaalkoppel van 720 Nm. Het accupakket van 100 kWh verzekert een rijbereik van meer dan 600 kilometer, terwijl snelladen aan 270 kW kan zodat je op tien minuten weer 300 kilometer rijbereik kan ‘tanken’.

Nog interessanter voor de toekomst zijn de geïntegreerde functies voor augmented reality, die via een speciale bril gebruikt worden. En de Level 4 autonome rijfuncties waarmee de klassieke cockpit met stuur kan veranderen in een comfortabele lounge op wielen.