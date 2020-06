De SUV Seat Ateca krijgt weldra een update, zowel op stilistisch als technisch vlak. Alle details worden op 15 juni bekendgemaakt.

Het is bijna zover. Seat zal zijn succesvolle Ateca nieuw leven inblazen met de introductie van het modeljaar 2020. Dit vernieuwde model bouwt verder op zijn typische SUV-kenmerken en brengt een opgefriste look voor het koetswerk en het interieur, net als een uitgebreide connectiviteitservaring, een hogere mate van veiligheid en comfort en een toegenomen efficiëntie van de krachtbronnen, laat het Spaanse VW-merk weten.

Sinds zijn introductie in 2016 werden er al meer dan 300.000 Ateaca's verkocht: een prestatie van formaat voor een compacte SUV. Met de evolutie die het model nu ondergaat, zal de Ateca nog beter inspelen op de wensen van klanten. De onthulling van de nieuwe Seat Ateca 2020 zal plaatsvinden op 15 juni. De prijzen en de leveringsdata zijn nog niet bekend.(Belga)

