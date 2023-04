De roffel van de elektrische Abarth

Abarth heeft sound generator in de nieuwe Abarth 500e gezet die door zijn elektrische krachtbron geen klassiek motorgeluid meer maakt. Of hoe absolute stilte sportieve automobilisten niet lijkt te bevallen.

In een filmpje waar de compacte Italiaanse sportieveling te zien is terwijl de wagen door de Lingotto (de voormalige Fiat-fabriek in Turijn met een testcircuit op het dak) rijdt, valt op dat deze elektrische auto het geluid produceert van een sportieve benzinemotor. Een team van geluidsdeskundigen werkte twee jaar aan deze ontwikkeling.

Het ging niet alleen om pure klank, maar ook trillingen (bij lage toerentallen) om het geheel waarheidsgetrouw te maken qua beleving. Vervolgens moest er software komen die de juiste klank in elke situatie kan reproduceren. Dat gebeurt nu met een echte luidspreker die onder aan de wagen zit. En zo zorgt deze snelle Abarth 500e zowel langs de buitenkant als in het interieur voor een sportieve roffel.

Niet nieuw

Abarth is overigens niet de eerste constructeur die een audiosysteem gebruikt om de motorklank na te bootsen. Audi deed het al door een zescilinder dieselmotor de roffel van een klassieke V8-motor te geven. En bij BMW klinkt de i8 met het kleine driecilindermotortje ronduit opzwepend. BMW koos voor een discrete aanpak, want de sportieve klank is vooral in het interieur van de wagen te horen, maar langs de buitenkant nauwelijks waarneembaar.