Een halve eeuw geleden lanceerde Opel de Manta A, een fraai gelijnde en bovenal betaalbare coupé aangedreven door een viercilinder benzinemotor. Vandaag toont Opel de studie van een hedendaagse versie.

De benzinemotor is geruild voor een elektromotor maar het klassieke koetswerk bleef en - in tegenstelling tot moderne EV's die altijd een rechtstreekse aandrijving zonder versnellingsbak hebben - ook de achterwielaandrijving en de handgeschakelde versnellingsbak is er nog. Deze Opel Manta GSe ElektroMOD biedt in zekere zin het beste van twee werelden: de uitstraling, de emotie en de interface van een klassieke auto, zonder de bijhorende emissie.

De elektromotor levert 148 pk en een trekkracht van 255 Nm waardoor dit de krachtigste versie is die ooit werd gebouwd van dit model. De wagen behoudt de specifieke ronde achterlichten, maar vooraan maken de ledstrips duidelijk dat het om een hedendaagse versie gaat. Qua voeding voorziet Opel een lithium-ion batterij van 31 kWh die een actieradius van 200 km mogelijk maakt. De ingebouwde lader van 9kW kan via een éénfasige of een snellere driefasige laadpaal worden opgeladen. Binnenin kiest Opel voor een volledig digitale aanpak met het Opel Pure Panel dat bestaat uit een 12 en een 10 inch display dat naar de bestuurder is gericht.

Concrete productieplannen zijn er (nog) niet, maar de Duitse constructeur geeft wel aan wat de mogelijkheden van elektrische aandrijving zijn. Opel is overigens niet de enige constructeur die dit pad bewandelt, want Jaguar heeft zelfs al een elektrisch omgebouwde E-type. En verder beginnen tal van kleinere bedrijfjes zich te specialiseren in het ombouwen van klassieke wagens naar elektrisch aangedreven exemplaren.

Liefhebbers van het genre vinden het een geniale vondst om de klassieke look met hedendaagse emissienormen te verzoenen. Sceptici menen dat het de erfgoedwaarde van dit mobiele patrimonium onderuithaalt. Immers de Parijse Notre Dame zal ook met klassieke eiken balken worden gerestaureerd en niet met moderne en welllicht efficiëntere carbonelementen...

