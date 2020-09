De nieuwe Triumph Trident komt in het voorjaar van 2021 op de markt en werkt nu zijn finale testfase af in de omgeving van het Engelse Hinckley.

De nieuwe Triumph legt momenteel zijn laatste testkilometers af in de buurt van het hoofdkwartier van het merk in Hinckley. Volgens Triumph zal dit nieuwe model zich onderscheiden door de kracht en het koppel van zijn driecilindermotor, die typisch is voor het Britse merk, zijn standaard toptechnologie en zijn toegankelijkheid.

Dit nieuwe basismodel zou bovendien te koop worden aangeboden tegen een zeer scherpe prijs, wat laat vermoeden dat de productie buiten Groot-Brittannië zal plaatsvinden. De Trident wordt in het voorjaar van 2021 in het dealernetwerk verwacht. Momenteel wordt een vier jaar durend testprogramma stilaan afgerond. Een van de volgende weken maakt Triumph de officiële lanceringsdatum van zijn recentste model bekend. (Belga)

